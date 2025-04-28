نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي عهد الكويت يستقبل أحمد أبو الغيط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ٢٨ الجاري، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها أبو الغيط لدولة الكويت شهدت عددا من اللقاءات والفعاليات.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام إن اللقاء مع ولي العهد كان ايجابيًا ومنفتحًا وأنه تناول مجمل الأوضاع العربية قبل أيام من التئام القمة العربية التي تعقد في بغداد يوم ١٧ مايو القادم.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على الدور الإيجابي الذي تقوم به الكويت في منظومة العمل العربي، مشيرا إلى العلاقة التاريخية التي تربط الجامعة بدولة الكويت.

وقال رشدي إن اللقاء تناول القضية الفلسطينية في ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، حيث شدد الأمين العام للجامعة أن الصمت الدولي على المذابح الإسرائيلية يعني عمليا منح إسرائيل رخصة لممارسة القتل والتطهير العرقي بلا حساب أو عقاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن زيارة الأمين العام للجامعة شملت لقاء مهما مع وزير خارجية دولة الكويت السيد عبد الله علي اليحيا، حيث تناول اللقاء مسارات العمل العربي المشترك والأزمات العربية المختلفة.