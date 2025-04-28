انقطاع كهرباء في بعض الدول الأوروبية….ما السبب؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 05:25 مساءً - شهدت مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال، اليوم، انقطاعًا مفاجئًا في التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف في شبكات النقل والاتصالات في العديد من المدن الكبرى، وسط حالة من الارتباك.

حيث توقفت إشارات المرور والقطارات العامة في كل من مدريد وبرشلونة ولشبونة، بينما تعطلت خدمات الهاتف المحمول في عدة أحياء، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" كما شهد مطار باراخاس الدولي في مدريد انقطاعًا كاملًا للكهرباء، مما تسبب في اضطراب مؤقت لحركة الطيران.

لم يقتصر تأثير الانقطاع على إسبانيا والبرتغال، بل امتد إلى أندورا وبعض المناطق الحدودية في فرنسا، وأفادت تقارير إعلامية بأن ملايين السكان في دول مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، وبلجيكا عانوا من انقطاعات مماثلة، مع وصول الأزمة إلى أقصى شمال المغرب.

بحسب التقارير الأولية، فإن الحادث مرتبط بعملية صيانة روتينية نفذتها ألمانيا على أحد خطوط الجهد العالي، مما أدى إلى خلل غير متوقع في شبكة الكهرباء الأوروبية المشتركة، وأشارت السلطات إلى أن الانقطاع حدث حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت بريطانيا.

وأثار الحادث موجة من الانتقادات لسياسات الطاقة الأوروبية، إذ طالبت الحكومة الألمانية بتحقيق عاجل، فيما دعا مسؤولون إيطاليون وفرنسيون إلى إنشاء سلطة أوروبية موحدة لإدارة شبكة الطاقة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، رومانو برودي، إن الأزمة كشفت عن "فجوة خطيرة" في تنسيق الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا الحاجة إلى سياسة موحدة للتعامل مع أزمات البنية التحتية الحيوية.

من جانبها، أوضحت شركة المرافق الألمانية "إي.أون" أن الانقطاع قد يكون مرتبطًا بإغلاق أحد الخطوط مؤقتًا لعبور سفينة، وأكدت أن التحقيقات جارية لتحديد الأسباب بدقة.

وأشار متحدث باسم شركة "آر دبليو إي راين رور" الألمانية إلى أن أكثر من مليون شخص في شبكة الشركة تأثروا بالانقطاع، خصوصًا في مدن مثل كولونيا وإيسن وجيلسنكيرشن.