فاجعة في باكستان .. انفجار يودي بحياة 7 خلال اجتماع لجنة محلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:28 مساءً - أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص اليوم الاثنين جراء انفجار استهدف اجتماع للجنة سلام محلية في منطقة وزيرستان الجنوبية، الواقعة شمال غرب البلاد.

وأوضح المسؤول الأمني عثمان وزير، وفقا لوكالة رويترز أن قوة الانفجار أدت إلى انهيار جزء من المبنى الذي كان يحتضن الاجتماع، وأضاف أنه لم يتم حتى الآن تحديد هوية الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد حدة التوتر مع الهند عقب الهجوم الدامي الذي شهدته كشمير في الأسبوع الماضي، حيث اتخذ البلدان سلسلة من الإجراءات التصعيدية، بدءًا من فرض حظر جوي وصولا إلى طرد دبلوماسيين.