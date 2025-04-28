روسيا على حافة مواجهة.. تعزيز القوات على حدود الناتو وسط تصاعد التوترات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:28 مساءً - كشفت السلطات الإسبانية عن إيقاف كافة حركة القطارات من كافة أنحاء العالم بسبب انقطاع الكهرباء، مما أثر على تنقل المواطنين والركاب في كافة المناطق، ولم تقوم السلطات حتى الآن بتحديد السبب وراء الانقطاع أو فترة إيقاف الحركة.

وقد ذكرت صحيفة وول ستريت أن الرئيس فلاديمير بوتين يقوم بتوسيع قواعده العسكرية في مناطق بعيدة تمامًا عن أوكرانيا، ويستعد إلى نقل العديد من القوات إلى حدود أوروبا، لاسيما بالقرب من فنلندا، والجدير بالذكر أن ذلك يثير قلق في أوروبا من الاحتمال نشوب صراع مع حلف شمال الأطلسي، الناتو.

تجري روسيا الآن كافة استعداداتها الكبيرة والتي تشمل تعزيز إنتاج الأسلحة، زيادة التجنيد العسكري، وتطوير بنية السكك الحديدية على الحدود، حيث يعتقد الخبراء أن تلك الخطوات تدل على بعض الاستعدادات الروسية من أجل مواجهة الناتو في المستقبل القريب.

ومن ناحية أخرى، قامت روسيا بزيادة عدد جنودها ليبلغ 1.5 مليون جندي، ورفع الإنفاق العسكري إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس زيادة جاهزيتها العسكرية.