العالم اليوم - الفاتيكان يحدد موعد انتخاب البابا الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 04:21 مساءً - أعلن الفاتيكان، الإثنين، أن المجمع المغلق سيبدأ عملية انتخاب قائد جديد للكاثوليك البالغ عددهم 1.4 مليار حول العالم في 7 مايو المقبل.

وبموجب قواعد الفاتيكان، يشارك الكردالة في ذلك اليوم في قداس رسمي في بازيليك القديس بطرس قبل أن يجتمع الكرادلة الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 80 سنة، اعتبارا من بعد الظهر جلسات مغلقة في كنيسة سيستينا لإجراء عمليات الاقتراع التي قد تمتد لأيام.

يشار إلى أن تاريخ انعقاد المجمع المغلق كان الأمر الرئيسي المطروح على أجندة لقاءات الكرادلة غير الرسمية لمناقشة أمور الكنيسة في أعقاب وفاة البابا في 21 أبريل الجاري.

وقال الفاتيكان إن أكثر من 180 كاردينالا شاركوا في الاجتماع الخامس غير الرسمي في روما، الإثنين.

ويحق لمجموعة أصغر تتألف من 135 كاردينالا يعرف بمجمع الكرادلة، انتخاب بابا جديد.