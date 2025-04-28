صحيفة ”هآرتس”..... ترامب لديه القدرة على إنهاء الحرب في غزة ولكنه يركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 03:31 مساءً - أفادت صحيفة "هآرتس" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمتلك القدرة على إنهاء النزاع في غزة بضغطة زر، عبر منشور على منصاته الاجتماعية مثل "إكس" أو "تروث سوشيال" إلا أن الصحيفة ربطت سبب عدم قيامه بذلك باهتمامه الأكبر بحل أزمة أوكرانيا، وهو ما يعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.

ذكرت الصحيفة أن ترامب، رغم كونه يمتلك نفوذًا قد يساعد في إيقاف الحرب في غزة، يركز حاليًا على القضايا المتعلقة بأوكرانيا، التي تشكل أولويته السياسية الحالية، الصحيفة عبّرت عن التشكيك في قدرته على تحقيق انفراجه حقيقية في الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى تعقيداتها التي تمتد لعدة سنوات ومشاركة أطراف دولية عديدة.

من جانب آخر، اعتبرت "هآرتس" أن الحرب في غزة أصبحت وسيلة لتحقيق مصالح الأحزاب اليمينية المتشددة في إسرائيل، حيث لا يوجد هناك هدف استراتيجي واضح، بينما تتزايد المعارضة داخل إسرائيل لهذه الحرب، وأوضحت الصحيفة أن استطلاعات الرأي أظهرت أن أغلب الإسرائيليين يؤيدون صفقة تقضي بإطلاق سراح الرهائن مقابل إنهاء الصراع بشكل رسمي.

الصحيفة أضافت أن ترامب هو الوحيد الذي يمكنه التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناعه بقبول صفقة لإنهاء الحرب، رغم أن نتنياهو يرفض ذلك خوفًا من فقدان دعم التحالف اليميني المتطرف، وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لو استخدم حساباته على "إكس" لدعوة نتنياهو إلى إنهاء الحرب، فإن هذا قد يؤدي إلى تغيير جذري في المعادلة ويُنقذ حياة العديد من الرهائن.

ورغم أن تدخل ترامب كان يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في الوضع القائم، لاحظت الصحيفة أن ترامب يواجه تحديات تتعلق بتأثير مستشاريه، الذين يفضلون الاستماع إلى مشورة إسرائيل بدلاً من الاستماع إلى مطالب عائلات الرهائن.