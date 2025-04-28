العالم اليوم - محمد صلاح يوجه رسالة "شكر".. ويشيد بفكرة سلوت

انتم الان تتابعون خبر محمد صلاح يوجه رسالة "شكر".. ويشيد بفكرة سلوت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 03:24 مساءً - تقدم الهداف المصري محمد صلاح بالشكر لمدربه الهولندي أرني سلوت على تحريره من المهام الدفاعية، وذلك في تغيير ساهم في تعزيز مردوده الهجومي الاستثنائي هذا الموسم وقيادته فريقه ليفربول إلى الفوز بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولدى سؤاله عما إذا لعب سلوت الذي حل في بداية الموسم بدلا من الألماني يورغن كلوب، دورا في تحسين مردوده الهجومي، أجاب صلاح "حسنا، أنتم ترون الأرقام"، مضيفا لشبكة "سكاي سبورتس" مع الابتسامة على محياه "يبدو أن الأمر كذلك".

وأضاف صلاح "الآن، لم أعد بحاجة للدفاع كثيرا"، موضحا أن التغيير كان "فكرة" سلوت "إنه المدرب. أعتقد أنه يستمع كثيرا إلى اللاعبين. بالتالي، تحدثت معه وطرح هذه الفكرة. قلت له: اسمع، طالما أنك تخفف عن كاهلي العبء الدفاعي، فسأساعدك هجوميا. بالتالي، حاول أن تخفف عني العبء قدر الإمكان، وسأريك الأرقام. أنا سعيد لأني فعلت ذلك".

ورأى صلاح أن هذه الاستراتيجية قد تكون "حساسة" لأن الجناح يجب أن يدافع ضد ظهير الفريق "لكن عندما تكون الكرة بحوزتي، أكون دائما حرا ويمكنني أن أصنع الفارق".

ووصف صلاح الهولندي بأنه مدرب "صارم جدا" لكنه "صادق جدا" في الوقت ذاته، مضيفا "يجعل حياتك أسهل لأنه يخبرك على الفور بما يريد منك أن تفعله".

ويتصدر صلاح لائحتي هدافي الدوري بـ28 هدفا وأفضل صانعي الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة مع بقاء 4 مراحل على نهاية الدوري الذي حسم لقبه لصالح ليفربول الأحد بعد فوزه على ضيفه توتنهام 5-1.

وتوج صلاح بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية، بعد 5 أعوام من اللقب الأول الذي أحرزه ليفربول عام 2020 حين وضع حدا لصيام دام منذ 1990.

وبات صلاح، الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد إحرازه هدفا في مباراة تتويج ليفربول بلقب "البريميرليغ".

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن صلاح أحرز في الدوري الإنجليزي 185 هدفا، متقدما على سيرجيو أغويرو أسطورة فريق مانشستر سيتي صاحب الـ184 هدفا.

ووفق الشبكة فإن صلاح بات في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين أندرو كول صاحب المرتبة الرابعة برصيد 187 هدفا.