استطلاع رأي.. الشعب الكوري يريد عودة ”لي جيه ميونج” لرئاسة الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 02:26 مساءً - من المفترض أن تقوم انتخابات رئاسية جديدة في شهر يونيو القادم من هذا العام، وقامت إذاعة كورية بعمل استطلاع رأي على مجموعة من المبحوثين، واختارت النتيجة الرئيس السابق لي جيه ميونج رئيسًا مرة أخرى.

تم إجراء الاستطلاع على ٣ آلاف شخص بالغ، وجاءت النتيجة في المرتبة الأولى بنسبة ٤٢٪ إلى لي جيخ ميونج، بينما احتل في المرتبة الثانية رئيس البلاد بالإنابة وهو هان دوك سو، وهذا بنسبة ١١٪، بينما في المرتبة الثالثة حصل الرئيس السابق لحزب سلطة الشعب هان دونج هون بنسبة ٩٪.