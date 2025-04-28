نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثوابتة: الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة كارثية والمجاعة تقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني والغذائي في القطاع قد وصل إلى مرحلة كارثية وغير مسبوقة.

وأشار الثوابتة إلى أن مخزون الغذاء الأساسي قد نفد تقريبا من الأسواق والمخازن، لا سيما في محافظات الجنوب التي كانت تُعد ملاذًا للنازحين.

المجاعة في غزة: الواقع الصعب

وأوضح الثوابتة أن سكان غزة يواجهون مجاعة فعلية، حيث أصبح الحصول على الحد الأدنى من الطعام أمرًا بالغ الصعوبة.

وقال إن المواطنين يضطرون للانتظار 8 ساعات من أجل الحصول على وجبة غذائية واحدة لهم ولأطفالهم.

وذكر الثوابتة أن الوضع في غزة قد بلغ مرحلة خطيرة، حيث يعاني السكان من نقص شديد في الغذاء، ما جعلهم يواجهون تحديات غير مسبوقة في تأمين احتياجاتهم اليومية.

نفاد المخزون وتوقف المخابز

خلال الأيام الماضية، أعلن العديد من الجهات الإنسانية عن نفاد المخزون الغذائي بالكامل من القطاع، بما في ذلك المخابز التي توقفت عن العمل بعد نفاد الدقيق ووقود الطهي.

وفي هذا السياق، أصدرت منظمة أوكسفام تحذيرات عبر روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث دعت أوكسفام مع منظمات إنسانية أخرى إلى ضرورة إعادة فتح المعابر لتفادي مجاعة وكارثة إنسانية في القطاع.

إغلاق المعابر وتأثيره على المساعدات

منذ 7 أكتوبر 2023، تمنع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني.

كما تم إغلاق جميع المعابر التي كانت تُستخدم لإدخال المساعدات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية يصنعها الاحتلال.

أكدت حركة حماس في غزة أن الوضع قد وصل إلى مرحلة المجاعة الفعلية.

سوء التغذية والتهديدات الصحية

أضاف الثوابتة أن انعدام الأمن الغذائي في غزة يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، وذكر أن المؤسسات المحلية والدولية قد رصدت زيادة مقلقة في حالات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 65 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وهم معرضون لخطر شديد يهدد حياتهم.

كما حذر من أن نقص المياه النظيفة في غزة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المستقبل القريب.

التدخل الدولي العاجل

دعا الثوابتة إلى تدخل دولي عاجل لفرض الحماية الإنسانية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عراقيل.

كما حذر من أن العالم بأسره سيكون شاهدًا على مأساة إنسانية بحجم غير مسبوق إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية والمساعدات للفلسطينيين في غزة.