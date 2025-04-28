بدون صدام ولا صواريخ.. هان دوك-سو يدعو لحل الخلافات مع واشنطن بالحوار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 01:28 مساءً - اكد رئيس كوريا الجنوبية هان دوك سو المؤقت خلال المقابلة التي قام بها مع الإيكونوميست البريطانية، أن الخلافات الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة لا تتطلب أي مواجهات حادة، بل يمكن أن تتجاوزها من خلال حوار بناء يساعد في تحقيق المصالح المشتركة.

صرح الرئيس الكوري بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب كانت بمثابة "علاج بالصدمة" موضحًا أن معدلات الرسوم التبادلية بلغت 25%، مع تعليق مؤقت لمدة ثلاثة اشهر وأشار إلى أن هذه الإجراءات خلفت أثر بالغ السلبية على الاقتصاد الكوري، متسببةً بأضرار كبيرة للقطاعات الصناعية والتجارية.

كما لفت الانتباه إلى أن بلدة تسعى عن طريق المفاوضات للوصول إلى حل مربح لكلا الطرفين، مع التركيز على تعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من الشراكة مع العملاق الأمريكي.

وبالحديث عن الأمن، فقد شدد هان دوك سو على أن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يظل عنصرًا حيويًا لضمان الاستقرار في المنطقة، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه هذه القوات في الحفاظ على أمن شبه الجزيرة.