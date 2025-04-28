العالم اليوم - بمشاركة عالمية قياسية.. انطلاق معرض سوق السفر العربي 2025

انتم الان تتابعون خبر بمشاركة عالمية قياسية.. انطلاق معرض سوق السفر العربي 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 12:24 مساءً - انطلقت، الإثنين، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2800 عارض وما يزيد على 55 ألف متخصص من 166 دولة، مما يعكس النمو المستمر لأهمية هذا الحدث في صناعة السياحة العالمية.

يقام المعرض هذا العام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، مستكشفًا كيف سيسهم التعاون عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وتكاملًا لصناعة السفر.

وتنعكس هذه الرؤية عبر مختلف أرجاء المعرض، سواء من خلال مؤتمر سوق السفر العربي أو جلسات التواصل المصممة خصيصًا لتعزيز تبادل الخبرات والأفكار.

نمو في أعداد العارضين والحضور

قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي للشرق الأوسط، إن نسخة هذا العام تسجل نموًا ملحوظًا في أعداد العارضين والزوار، مع تطلع المعرض لاستضافة خبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الترفيه، وسفر الأعمال، والسفر الفاخر، وسفر الشركات.

ويقدم المعرض برنامجًا متنوعًا عبر ثلاث مسارح رئيسية:

المسرح العالمي

المسرح المستقبلي

مسرح فعاليات الأعمال

كما تستضيف الفعاليات أيضًا فعالية IBTM@ATM المخصصة لسياحة الأعمال، وفعالية تقنيات السفر التي تسلط الضوء على التحولات الرقمية في قطاع الضيافة والسفر.

آسيا تتصدر المشهد بنمو سنوي لافت

تشهد المشاركة الآسيوية نموًا كبيرًا هذا العام، حيث ارتفع عدد العارضين من آسيا بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي. ومن بين الدول المشاركة بقوة: اليابان، ماكاو، جزر المالديف، موريشيوس، كوريا الجنوبية، تايلاند، والهند.

وفي هذا الإطار، زاد حضور الهند في المعرض بنسبة 41 بالمئة، مدفوعًا بالطفرة الكبيرة في قطاع السياحة الهندي.

الزوار الدوليون يمثلون الأغلبية

تشير الإحصاءات إلى أن الزوار الدوليين يشكلون أكثر من 52 بالمئة من إجمالي عدد المسجلين، فيما يسهم الزوار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 48 بالمئة. وتتصدر كل من الإمارات، والهند، ومصر، والسعودية، والمملكة المتحدة قائمة أكبر الدول تسجيلًا للحضور.

تكنولوجيا السفر: ابتكار وتحول رقمي

بالتزامن مع المعرض الرئيسي، يُقام معرض تكنولوجيا السفر، الذي يشهد زيادة بنسبة 26 بالمئة في عدد المنتجات المعروضة، ويستعرض أحدث الحلول التقنية عبر قاعتي رقم 1 وزعبيل 3.

ويضم المعرض كذلك منطقة الشركات الناشئة والابتكار، التي تقدم تجارب واقع افتراضي غامرة، وتسلط الضوء على الجيل الجديد من رواد صناعة السفر.

مسابقة الشركات الناشئة تعود للعام الرابع

للعام الرابع على التوالي، يستضيف المعرض مسابقة عروض الشركات الناشئة، والتي تبرز أفضل الابتكارات والمبادرات الجديدة في قطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط.

فعاليات الغد: تركيز على دور المهرجانات في التنمية الاقتصادية

تتضمن فعاليات الغد على مسرح الفعاليات التجارية جلسة متميزة حول كيفية دفع عجلة الأحداث والمهرجانات العالمية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، بمشاركة متحدثين من:

الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات

دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي

هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

الرابطة الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفين

دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة

مع هذا الزخم الاستثنائي، يؤكد معرض سوق السفر العربي 2025 مجددًا على موقع دبي الرائد في استشراف مستقبل السياحة والسفر العالميين، وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع.