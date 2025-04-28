نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعرب عن تعازيها لكندا إزاء حادث فانكوفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن خالص تعازيها لحكومة وشعب كندا، في الحادث الأليم الذي شهدته مدينة فانكوفر، الذي أسقط ضحايا ومصابين.

وجاء نص البيان كالآتي:

تعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب كندا الصديق فى أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته مدينة فانكوفر، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصــر، وقوفها إلى جانب كندا في هذا الظرف الدقيق، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.