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أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الصور الأولى لقبر البابا فرنسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، وهي تكشف عن بساطة القبر الذي صممه البابا الراحل ليكون مكانًا لراحته الأبدية.

على القبر، يوجد الاسم الذي اشتهر به البابا خلال حبريته، ويتدلى فوقه صليب فضي مضاء بكشاف ضوء واحد، مما يعكس الشخصية المتواضعة والعميقة التي تميز بها البابا طوال حياته.

دفن البابا في الكنيسة التاريخية

وتشير صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية إلى أن البابا الراحل تم دفنه في كنيسة سانتا ماريا ماجوري، وهي واحدة من الكنائس الأربع الكبرى في روما، والتي كان يزورها بانتظام أثناء فترة عمله ككاردينال وبابا الفاتيكان.

هذا الدفن تم في حفل خاص بعد جنازته العامة في الفاتيكان يوم السبت الماضي، مما يضفي طابعًا خاصًا على مكان دفنه.

الوفاء الأخير للبابا: مئات الأشخاص يزورون القبر

في يوم الأحد، اصطف مئات الأشخاص ليكونوا أول من يقدم احترامهم للبابا فرانسيس الذي توفي في 21 أبريل عن عمر يناهز 88 عامًا.

من بين الزوار كانت روزاريو كوريالي، وهي إيطالية، التي قالت إن زيارة القبر كانت "مؤثرة للغاية"، مضيفة أن البابا "ترك بصمة لا تمحى" على الجميع.

أما ماريا برزيزينسكا، وهي امرأة بولندية، فقد قالت: "أشعر أن هذا هو بالضبط ما كان عليه البابا، كان بسيطًا، وهذا هو المكان الذي ينتمي إليه الآن".

إلهام من العذراء مريم: قبر البابا في كنيسة مخصصة لها

كان البابا فرنسيس قد أبدى، في عام 2022، رغبته في أن يُدفن في هذه الكنيسة تحديدًا، حيث كانت مخصصة للسيدة مريم العذراء، وهي رمز كان البابا يكن له تقديرًا خاصًا.

تقع الكنيسة بالقرب من الكولوسيوم، على بُعد مسافة قصيرة من محطة تيرميني المزدحمة، بعيدًا عن مدينة الفاتيكان حيث يتم دفن الباباوات تقليديًا.

أول صور لقبر البابا فرانسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما.. بساطة تجسد إرثه الروحي

أول صور لقبر البابا فرانسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما.. بساطة تجسد إرثه الروحي

أول صور لقبر البابا فرانسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما.. بساطة تجسد إرثه الروحي

جنازة البابا فرانسيس: حدث تاريخي جمع قادة العالم

شهدت جنازة البابا فرانسيس حضور رؤساء دول وحكومات وملوك من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين اصطفوا على طول الشوارع المؤدية إلى الفاتيكان لتقديم احترامهم.

خلال الجنازة، شهدت أيضًا لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبره "لقاء تاريخيًا".

كما تساءل ترامب عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا، وهو الصراع الذي دعا البابا فرانسيس بانتظام إلى السلام فيه خلال حبريته.