نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الحوثيون يعلنون مقتل 68 شخصا في حصيلة جديدة للضربات الأمريكية على مركز للاجئين في شمال اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الحوثيون، مقتل 68 شخصا في حصيلة جديدة للضربات الأمريكية على مركز للاجئين في شمال اليمن.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.