‏إعلام حوثي: عشرات الضحايا من نزلاء إحدى مراكز التوقيف الخاص بالمهاجرين الأفارقة بقصف أمريكي على إصلاحية السجن الاحتياطي في صعدة

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام حوثي، بسقوط عشرات الضحايا من نزلاء إحدى مراكز التوقيف الخاص بالمهاجرين الأفارقة بقصف أمريكي على إصلاحية السجن الاحتياطي في صعدة.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.