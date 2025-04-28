نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال شرقي حي التفاح بمدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جبهات القتال في قطاع غزة تصعيدًا ميدانيًا واسعًا، حيث نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

استهداف دبابة إسرائيلية وعبوات مضادة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة "ميركافا-4" إسرائيلية شرقي حي التفاح بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدمير الدبابة. كما قامت الكتائب بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال في نفس المنطقة، ما أسفر عن إصابات في صفوفهم.

استهداف منزل حوله الاحتلال إلى ثكنة عسكرية

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها استهدفوا بصاروخ موجه منزلًا شرقي حي التفاح، كان قد حوّله جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية.

وقد أسفرت العملية عن تدمير جزء من المنزل، إضافة إلى إصابات مباشرة في صفوف الجنود.