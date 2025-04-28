نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف بلدة عبسان الكبيرة ويوقع 4 مصابين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل بسقوط 4 مصابين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة الواقعة شرق خان يونس في قطاع غزة.

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد توقف

استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين، جاء نتيجة اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.



لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين، حيث استمر في شن هجمات على أماكن متفرقة في القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. كما شدد الاحتلال حصاره الخانق على القطاع، الذي يعاني من مأساة إنسانية غير مسبوقة.

القصف الإسرائيلي يزيد من معاناة المدنيين في القطاع

وقد أكد شهود عيان أن القصف الإسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة أسفر عن إصابة 4 مواطنين، بينهم أطفال، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي، حيث عانى سكان القطاع من تبعات الحصار الإسرائيلي المستمر الذي أثر على كافة جوانب الحياة، خاصة في مجال الرعاية الصحية والإنسانية.

استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة

الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد الحصار على قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. كما رفض الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني الذي يقضي بتسهيل وصول المساعدات الدولية إلى القطاع المحاصر.



ومع استمرار العمليات العسكرية والهجمات الإسرائيلية، يبقى الوضع في قطاع غزة مهددًا بتدهور أكبر إذا استمر التصعيد العسكري والتجاهل للوضع الإنساني الخطير.