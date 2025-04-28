ارتفاع عدد ضحايا انفجار الميناء في إيران

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الميناء في إيرانارتفع عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في أكبر ميناء تجاري في إيران إلى 40 قتيلا، في حين تمت السيطرة على الحريق المندلع في المكان من دون إخماده.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن محمد آشوري محافظ هرمزكان، قوله إن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 1000 شخص.

ووقع الانفجار الذي سمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، أمس على رصيف ميناء الشهيد رجائي، حيث تمر 85 بالمئة من البضائع الإيرانية.

ويعد الميناء الذي يقع على مضيق هرمز، حيث يمر خمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها نحو 650 ألف شخص.

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق في أسباب الكارثة. ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك الإيرانية أن الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في الميناء.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية عدم وجود أي شحنات عسكرية مخزنة في موقع الانفجار، وقال رضا طلائي المتحدث باسم الوزارة:" لم تكن هناك أي شحنات مستوردة أو مصدرة للوقود العسكري أو للاستخدام العسكري في المنطقة التي شهدت الحادث".