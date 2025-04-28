العالم اليوم - كورسك.. كيف سقطت أهم ورقة أوكرانية؟

انتم الان تتابعون خبر كورسك.. كيف سقطت أهم ورقة أوكرانية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 12:25 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات الروسية تحرير مقاطعة كورسك ودحر القوات الأوكرانية من أراضي المقاطعة، لافتة إلى أن عمليات التمشيط والبحث عن أي جنود أوكرانيين مختبئين لا تزال جارية، فيما بدأت عمليات إزالة الألغام، وتقديم المساعدة للسلطات في المدينة من أجل استعادة الحياة الطبيعية.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية حول تحرير كورسك: "بعد تحرير بلدة غورنال، تم دفع فلول وحدات العدو إلى ما وراء حدود الدولة، وتتخذ حاليا تدابير في المناطق المحررة من مقاطعة كورسك لكشف المختبئين من القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية".

وأضاف التقرير: "وحدات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الروسية تنفذ عملية إزالة الألغام بشكل كامل من الأراضي وتدمير العبوات الناسفة، كما يتم تقديم المساعدة للسلطات المحلية لاستعادة الحياة السلمية".

وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك وحتى تحرير المقاطعة وفقا للإحصائية الأخيرة، "بلغ 76,550 عسكريا، و412 دبابة، و341 مركبة مشاة قتالية، و314 ناقلة جند مدرعة، و2,297 مركبة قتالية مصفحة، و2,803 سيارات".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية.

وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن دفاعات القوات الأوكرانية انهارت نتيجة عمليات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك.