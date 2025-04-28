نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحكمة الروسية تقرر حبس المشتبه به في اغتيال الجنرال موسكاليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت محكمة باسماني في موسكو، اليوم الأحد، حبس إيغنات كوزين المتهم باغتيال الجنرال ياروسلاف موسكاليك لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر قضائي قوله، إن المحكمة وجهت إلى كوزين تهم الإرهاب والتداول غير الشرعي للمواد المتفجرة وصناعة المواد المتفجرة بصورة غير شرعية.

في وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية أن المتهم قدم اعترافاته وكشف تفاصيل تحضيره وتنفيذه لعملية اغتيال الفريق ياروسلاف موسكاليك بتوجيه من جهاز الأمن الأوكراني.

يذكر أن موسكاليك الذي كان يشغل منصب نائب قائد إدارة العمليات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قتل بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من منزله في موسكو، يوم 25 أبريل الجاري