نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سلوفاكيا يرفض انضمام مواطنيه إلى القوات الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء السلوفاكية "TASR" بأن الرئيس بيتر بيلغيريني رفض طلبات تقدم بها مواطنون سلوفاكيون للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية والمشاركة بالقتال في صفوفها.

وقالت الوكالة نقلا عن إدارة الرئيس بيلغيريني الذي تولى منصبه في 15 يونيو 2024 إن أربعة مواطنين سلوفاكيين تقدموا بطلبات للحصول على إذن للالتحاق بالجيش الأوكراني والقتال في صفوفه، إلا أن الرئيس لم يوافق على أي من هذه الطلبات.

وبموجب القوانين السلوفاكية، يسمح للمواطنين بالانضمام إلى الجيوش الأجنبية فقط بعد الحصول على إذن من رئيس الدولة.

وفي حال عدم الحصول على هذا الإذن، تعتبر الخدمة في القوات العسكرية الأجنبية أو التشكيلات شبه العسكرية جريمة يعاقب عليها القانون.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت مرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كـ "لحم مدافع"، وأن القوات الروسية ستستمر في استهدافهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقا بأن الغرب أكد على موقفه كطرف في الصراع الأوكراني من خلال إرسال مرتزقة للمشاركة في الأعمال القتالية.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن بعض الدول ترسل جنودها النظاميين إلى أوكرانيا تحت غطاء مرتزقة