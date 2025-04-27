مصر وبريطانيا…خطوة جديدة لتعزيز الشراكة ودعم إنساني عاجل لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 09:33 مساءً - في إطار السعي المتواصل لتعزيز علاقات مصر الخارجية، أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، تناول خلاله طرق التعاون الثنائي بين القاهرة ولندن، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال، شدد عبد العاطي على أهمية التحرك وفق نتائج مجلس المشاركة المصري البريطاني، الذي استضافته القاهرة في مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تطوير العلاقات في مختلف القطاعات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين.

وتطرق الحديث إلى تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث أكد الوزير المصري ضرورة تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام إلى القطاع المحاصر، كما أطلع المسؤول البريطاني على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.

كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، حيث عرض عبد العاطي الجهود الدبلوماسية التي تفعلها مصر للهدنة، والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق لوقف التصعيد.

وفي سياق منفصل، جدد وزير الخارجية تأكيد التزام مصر بدعم الأشقاء في جزر القمر، مشيرًا إلى استعداد القاهرة لتقديم خبراتها الفنية والتدريبية لدعم خطط التنمية في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وبناء القدرات، مع التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يعزز المصالح المشتركة داخل القارة الأفريقية.