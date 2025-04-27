نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو وكاتس: هاجمنا مخزن صواريخ دقيقة بالضاحية الجنوبية ولن نسمح لحزب الله بتعزيز قوته في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أن الجيش هاجم "بنية تحتية لتخزين صواريخ دقيقة في منطقة الحدث في بيروت"، شكلت "تهديدا كبيرا" على إسرائيل.

وقالا في بيان مشترك: "لن تسمح إسرائيل لحزب الله بتعزيز قوته وتهديدها في أي مكان في لبنان. ولن تشكل الضاحية الجنوبية لبيروت ملاذا آمنا لحزب الله. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن منع هذه التهديدات".

هذا وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت مستودعا في منطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية، بعد إنذار بالإخلاء وجهه لأهالي المنطقة.

وأفادت الشبكه بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان قد سبقها 3 غارات تحذيرية شنتها طائرات مسيرة تابعة له.

ويعتبر هذا الاستهداف هو الثالث للضاحية الجنوبية لبيروت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيث أنه أعلن يوم الجمعة 28 مارس الماضي، أنه استهدف "منشأة لتخزين الطائرات المسيرة تابعة لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت"، وبعد نحو 3 أيام، استهدف الجيش الإسرائيلي (فجر الثلاثاء 1 أبريل)، مبنى في الضاحية، مشيرا إلى أن طائراته الحربية هاجمت بتوجيه من الشاباك ليل الاثنين-الثلاثاء منطقة ⁧الضاحية الجنوبية⁩ لبيروت⁩، مستهدفة المدعو حسن علي محمود بدير احد عناصر الوحدة 3900 في "حزب الله" و"فيلق القدس".