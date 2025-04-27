نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يتحدث عن اللقاء المحتمل بين بوتين وترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يحددان جدولهما بنفسيهما، مؤكدا أن الجانب الروسي دائما مستعد للتواصل مع الأشخاص الراغبين في الحوار.



وأضاف لافروف في تعليقه على المواعيد المحتملة للقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، أن الجانب الروسي دائما ما يؤيد عقد اللقاءات مع الأشخاص المستعدين للحوار، كما أكد رئيس الدولة مرارا.

وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية، قال لافروف إن روسيا والولايات المتحدة لا تجريان مفاوضات "عبر مكبر الصوت"، بل يلتقي الطرفان ويحاولان فهم كيفية تحقيق توازن المصالح.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مقترحات أمريكية أخرى بشأن أوكرانيا تعجبه، قال: "لا، لقد علقت فقط على ما قيل علنا. كما أود التأكيد مرة أخرى على أن المفاوضين المحترفين لا يتفاوضون عبر مكبر الصوت. إنهم يلتقون ويناقشون ويستمعون لبعضهم البعض، ويحاولون فهم كيفية تحقيق توازن المصالح. هكذا تجري اتصالاتنا مع الممثلين الأمريكيين".

وعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين يوم الجمعة الماضي، واستمر قرابة ثلاث ساعات.

ومن الجانب الروسي، شارك في اللقاء مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.

وأكد أوشاكوف أن اللقاء كان بناء ومفيدا، وساهم في تقريب وجهات النظر بين روسيا والولايات المتحدة ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل أيضا حول قضايا دولية أخرى. وأضاف أن الحديث شمل أيضا إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا