أبو الغيط يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين السيد حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائباُ لرئيس دولة فلسطين.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن هذا الإجراء يشكل خطوة في سياق الإصلاح الذي أعلنه الرئيس ابو مازن أمام القمة العربية الطارئة في مارس الماضي.

وأعرب عن دعم الجامعة العربية للتوجه الاصلاحي من جانب السلطة الفلسطينية، مضيفا أن الاصلاح يعزز الموقف الفلسطيني على الصعيد العالمي، ويبطل الذرائع الهادفة إلى المماطلة في استحقاقات السلام والتسوية.