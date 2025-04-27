دون أي رسوم.. ترامب يدعو إلى مرور السفن الأمريكية من قناة السويس!

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 07:28 مساءً - اعتاد الرئيس الامريكي ترامب دائمًا على إثارة الجدل، ففي تصريح غريب ومثير، دعا ترامب إلى منح السفن الأمريكية، سواء كانت تجارية أو عسكرية، حرية المرور عبر قناتي السويس وبنما دون أي رسوم.

حيثُ ذكر ترامب أنه طالب وزير الخارجية ماركو روبيو بتنفيذ هذا الطلب على الفور، مؤكدًا على أن وجود هاتين القناتين كان بفضل الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر من خلالها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، تشمل ١٢٪ من إجمالي التجارة و ٢٢٪ من حركة الحاويات.