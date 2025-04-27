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أحمد جودة - القاهرة - انتقد السيناتور الأمريكي عن ولاية يوتا، مايك لي، رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي على منصةو "X" لعدم رغبته في الموافقة على تسوية النزاع الأوكراني.

ورد عضو الكونغرس الأمريكي على منشور للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس ذكر فيه أن "زيلينسكي لا يريد صفقة لوقف إراقة الدماء"، قائلا: "يريد زيلينسكي أن تستمر هذه الحرب إلى الأبد".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد هذا الأسبوع رئيس نظام كييف بسبب موقفه من القرم. ويعتقد الرئيس الأمريكي أن موقف زيلينسكي يضر بمحادثات السلام مع روسيا. ووفقا لرئيس البيت الأبيض، فإن الوضع في أوكرانيا يرثى له وعلى زيلينسكي إما أن يصنع السلام أو أنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق، قال رئيس نظام كييف في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه لم يعترف قانونيا بشبه جزيرة القرم لروسيا، على الرغم من أنه عرض من البيت الأبيض لتسوية النزاع