دماء في الميناء وحريق لم يخمد بعد.. هل يكون انفجار بندر عباس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 06:32 مساءً - تعرض يوم السبت ميناء الشهيد رجائي بمنطقة بندر عباس في إيران لانفجار هائل وقوي نتج عنه 28 قتيل وإصابات بالمئات، كما أن هناك العديد من الأضرار المادية الجسيمة.

وقامت وزارة الدفاع بنفي أي أخبار تفيد بوجود شحنات عسكرية بالمنطقة، وأكدت أن التحقيقات جارية بالاشتراك مع الجهات المختصة من أجل تحديد السبب، وأشارت بعض التقارير الأولية إلى احتمالية تورط المواد الكيميائية المخزنة بصورة غير آمنة في الحريق.

وقد كشف وزير الداخلية الإيراني عن إخماد ما يزيد عن 80% من الحريق، وأمر بإجراء تحقيقات شاملة، وورد الانفجار بالتزامن مع محادثات نووية كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران في عمان، وهذا دون تواجد أي أدلة على ارتباطهم.

الجدير بالذكر أن إيران شهدت العديد من الحوادث المشابهة في آخر سنوات، البعض منها تم نسبة للإهمال والبعض الآخر اتهم فيه إسرائيل وانه تقف خلفه.