إيران: قتلى ومئات الجرحى بانفجار بميناء الشهيد رجائي

طهران ـ أ ف ب أسفر انفجار وقع أمس في ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 500 شخص بجروح، وفق حصيلة جديدة غير نهائية أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني. وقال التلفزيون إن «516 شخصًا أصيبوا ونقل المئات إلى المراكز الطبية»، فيما لم يعرف ـ حتى إعداد الخبرـ سبب الانفجار في حاويات مخزنة في الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبيرة المطلة على مضيق هرمز.

وتصاعدت أعمدة هائلة وكثيفة من الدخان بعد الانفجار في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان المطلة على الخليج. وكان التلفزيون نقل عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في المحافظة، قوله إن «انفجارًا هائلًا» وقع «في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق». وقال مسؤول جهاز الطوارئ مهرداد حسن زاده للتلفزيون إن «الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي».

ويُعَد ميناء الشهيد رجائي، الواقع على مسافة نحو 23 كيلومترًا غرب مدينة بندر عباس، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن هذا الميناء هو «أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطورًا ويضم 12 رصيف حاويات و30 رافعة وأنواعًا من التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورًا محوريا في الاقتصاد البحري لإيران». ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي. وأمر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف بفتح تحقيق لتحديد أسباب الانفجار وتحديد الأضرار، بحسب ما نقلت وكالة إيسنا للأنباء.