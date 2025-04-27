ترامب يطالب بمرور السفن الأميركية من قناتي بنما والسويس مجانا

واشنطن ـ د.ب.أ: طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرور السفن الأميركية عبر قناتي بنما والسويس بدون رسوم.

وقال ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس».

وتابع «لم تكن هاتان القناتان موجودتين لولا الولايات المتحدة الأميركية. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يعتني على الفور بهذا الوضع وأن يوثقه!».

وحصل ترامب مؤخرا على تنازل مهم في مطالبه بزيادة النفوذ الأميركي على قناة بنما.

بموجب اتفاق مع بنما، سيسمح للولايات المتحدة بنشر جنود حول الممر المائي المهم جنبا إلى جنب مع القوات البنمية للمساعدة في تأمين سيادة القناة.

وتم بناء قناة بنما من قبل الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين، ولكن تم إعادة السيادة على منطقة القناة بالكامل إلى بنما في نهاية عام 1999.

وربطت قناة السويس منذ افتتاحها عام 1869 بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ووفرت أقصر طريق شحن بين آسيا وأوروبا.

والممر المائي هو أحد أهم الطرق التجارية في العالم وأحد المصادر الرئيسية للدخل في مصر.