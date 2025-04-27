عشرات الشهداء فـي تواصل العدوان على غزة .. والأطفال يتضورون جوعا

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزَّة، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها «إسرائيل» بحق الشَّعب الفلسطيني ما أدى إلى ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبحسب مصادر طبية، ارتقى منذ فجر الجمعة ـ وحتى إعداد الخبر ـ 45 شهيدًا، إضافة إلى عشرات المصابين.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين أربعة شهداء وعددًا من المصابين من منزل عائلة الخور، الذي استهدفه الاحتلال «الإسرائيلي» في محيط مسجد عبد الله عزام بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزَّة. وأشار الدفاع المدني إلى أن عددًا كبيرًا من المفقودين لا يزال تحت الأنقاض.

كما استهدف جيش الاحتلال منزلًا لعائلة «أبو عبدو» في مخيَّم الشاطئ غرب مدينة غزَّة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة وإصابة آخرين.

وفي قصف استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزَّة، استشهد ثلاثة.

كما ارتقى شهيد في قصف بطائرة مسيّرة «إسرائيلية» على بيت حانون شمال قطاع غزَّة.

يأتي ذلك فيما قال مفوض عام كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن أطفال غزَّة باتوا يتضورون جوعًا بسبب سياسة التجويع المتعمدة التي تنتهجها «إسرائيل» التي تواصل إغلاق معابر القطاع ومنع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى منذ 2 مارس الماضي.

وأضاف لازاريني في تصريحات له عبر منصة (إكس): «في غزَّة الأطفال يتضورون جوعًا».

وتابع: «تواصل حكومة «إسرائيل» منع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى، إنه تجويع من صنع الإنسان وبدوافع سياسية». وفي وقت سابق الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزَّة جراء الحصار. وأوضح لازاريني، أن الحصار المشدد الذي تفرضه «إسرائيل» منذ 2 مارس الماضي يقترب من إتمام شهره الثاني. وختم قائلًا، إن ذلك يتواصل بينما «لا تلقى الدعوات لإدخال الإمدادات آذانًا مصغية».