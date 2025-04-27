تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان.. ودعوة أممية لضبط النفس

نيودلهي ـ إسلام أباد ـ وكالات: أعلن الجيش الهندي أن عناصره تبادلوا إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية على طول خط المراقبة، وهو الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في كشمير، في عقب حوادث وقعت في اليوم السابق.

وقال الجيش الهندي إن إطلاق نار «غير مبرر» بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع «عدة» للجيش الباكستاني «على طول خط السيطرة في كشمير».

وأوضح في بيان أن «القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة»، مضيفًا أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن بلاده «موحدة» و»مستعدة للدفاع عن سيادتها».

وقال شريف خلال مراسم عسكرية «أمَّة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن» مهددًا بالرد «بحزم تام» على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين.

وأعلن استعداده لإجراء تحقيق «محايد» في هجوم فتاك وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وقد حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.

وقال شريف «باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق». وفي نيويورك دعت الأمم المتحدة، كلًّا من الهند وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ بعد يومين من تصاعد التوترات بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود. وكانت باكستان، أعلنت أمس الأول إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية ورفضت تعليق نيودلهي لمعاهدة لتقاسم المياه. كما أكدت الحكومة الباكستانية، أنها ستعتبر أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند «عملًا حربيًّا». وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية من إسلام آباد بعد إعلان الحكومة الهندية، إغلاق المعبر البري الحدودي مع جارتها باكستان، وطلبت من جميع الباكستانيين الموجودين على أراضيها المغادرة خلال 48 ساعة.