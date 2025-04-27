نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفى لوزير الخارجية والهجرة مع مستشار الأمن القومي البريطاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني يوم الأحد 27 إبريل، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطى على التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والبناء على نتائج الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية التى عقدت في القاهرة في شهر يناير.

كما شهد الاتصال تبادلًا لوجهات النظر إزاء التطورات في الإقليم، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وشدد وزير الخارجية على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأطلع المسئول البريطاني على الجهود التى تبذلها مصر لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار فى غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.