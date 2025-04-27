نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول ألماني يعرض فرصا ذهبية على السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ منذ 13 يناير تقديم دعم مالي لتحفيز اللاجئين السوريين على المغادرة الطوعية إلى بلادهم.

ونشر شنيك عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يمكن للسوريين الحصول على تذاكر طيران ومساعدات مالية لتأسيس مشاريعهم الخاصة". وأرفق منشوره رابطًا لموقع برنامج العودة بمساعدة ألمانيا (GARP).

ويهدف برنامج الهجرة وإعادة الاندماج (REAG/GARP) إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم، أو الانتقال إلى دولة ثالثة. ويشمل ذلك تغطية تكاليف تذاكر السفر، بالإضافة إلى مساعدات إضافية لإعادة التوطين من خلال برنامج "StarthilfePlus".

ويوفر البرنامج أيضًا الدعم في ترتيبات السفر، ويساعد العائدين على تأسيس أنفسهم من جديد في بلدانهم الأصلية أو في وجهاتهم الجديدة.