نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية: مقتل مواطن استهدفته مسيّرة إسرائيلية في بلدة حلتا جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مواطن استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيلية ببلدة حلتا في جنوب لبنان.

وقالت مصادر محلية إن المواطن تم استهدافه بالمسيرة خلال عمله في مزرعة الدجاج التي يملكها بين حلتا ووادي خنسا جنوب البلاد.

وقال المراسل، إنه تم رصد تحليق لطائرات الاستطلاع والمسيرات الاسرائيلية على علو منخفض فوق اجواء قرى وبلدات في البقاع الاوسط شرق لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لحظة هجوم مسيرة على شخص زعم أنه "عنصر من منظمة حزب الله وقضت عليه في منطقة حلتا بجنوب لبنان، حيث كان يعمل على إعادة ترميم قدرات المنظمة في المنطقة".

هاجمت طائرة في وقت سابق من اليوم (الأحد) إرهابيًا من منظمة حزب الله الإرهابية وقضت عليه في منطقة حلتا بجنوب لبنان، حيث كان يعمل على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة.

وتزعم إسرائيل أن استمرار الغارات التي تستهدف مواقع بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، تهدف لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية بعد المواجهات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

من جهة أخرى، يطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الهجمات والانسحاب من المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها على الحدود.