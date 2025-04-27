عاجل - حرائق في حديقة حيوانات رمات غان ووادي القلط.. والسلطات الإسرائيلية تستنفر لإنقاذ المتنزهين

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، باندلاع حريق ضخم في حديقة حيوانات تقع في منطقة رمات غان وسط إسرائيل. وهرعت السلطات الإسرائيلية إلى موقع الحريق في محاولة لإجلاء المتنزهين والحد من انتشار النيران التي تهدد المنطقة.

فيما تجنب الحريق إلحاق الأضرار بالمرافق الحيوانية في الحديقة، إلا أن السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ وسط تصاعد الدخان في المنطقة.

حرائق كبرى في وادي القلط بالضفة الغربية

في نفس السياق، اندلعت حرائق هائلة في منطقة وادي القلط شرقي الضفة الغربية، وهي المنطقة القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، وقد دفعت السلطات الإسرائيلية إلى نشر طائرات إطفاء وطواقم خاصة في محاولة لاحتواء الحريق.

وذكرت التقارير أن السلطات تعمل على إجلاء المئات من السكان في المناطق المحيطة، مع وجود مخاوف من وجود أشخاص عالقين وسط النيران.

استنفار السلطات وتكثيف جهود الإطفاء

تسعى الفرق الإسرائيلية إلى السيطرة على الحرائق المشتعلة في مناطق عدة من بينها رمات غان ووادي القلط، وسط تحذيرات من زيادة مخاطر الحرائق في الأيام المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة.