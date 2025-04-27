نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حرائق واسعة تضرب رمات جان ونهر الفرات وبيت شيمش.. والسلطات الإسرائيلية تدفع بقوات حماية مدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة رمات جان التابعة لتل أبيب، اليوم، اندلاع حريق كبير مما استدعى تحركًا عاجلًا من السلطات الإسرائيلية التي دفعت بعدد من قوات الحماية المدنية إلى الموقع، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية القريبة.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن حريقًا آخر اندلع بالتوازي في منطقة نهر الفرات، حيث سارعت السلطات إلى بذل جهود مكثفة لإنقاذ المتنزهين الذين كانوا متواجدين في موقع الحريق.

حرائق إضافية في سفاري رمات جان

وفي تطور آخر، اندلع حريق جديد داخل منطقة السفاري في رمات جان، مما زاد من حالة الطوارئ والاستنفار بين طواقم الإطفاء، وسط محاولات مضنية للسيطرة على الوضع ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات.

رياح الخماسين تسهم في انتشار حرائق بيت شيمش

وعلى صعيد متصل، شهدت منطقة بيت شيمش بالقرب من القدس المحتلة حرائق هائلة، اندلعت يوم السبت الماضي، وساعدت رياح الخماسين القوية في تسريع انتشار النيران بين المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالأراضي المحتلة في القدس.

وأفادت التقارير المحلية أن ألسنة اللهب التهمت مساحات واسعة من الأحراش والمناطق الطبيعية، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى وتحريك طائرات الإطفاء لمحاولة إخماد النيران.

السلطات تواصل جهود السيطرة وسط تحذيرات من ارتفاع مخاطر الحرائق

تواصل قوات الحماية المدنية الإسرائيلية، مدعومة بفرق الإطفاء والطائرات، جهودها للسيطرة على الحرائق المشتعلة، وسط تحذيرات من ارتفاع مخاطر اندلاع مزيد من الحرائق مع استمرار الرياح الجافة والعواصف الرملية التي تضرب المنطقة.