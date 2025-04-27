نيويورك تايمز: انفجار ميناء رجائي الإيراني ناجم عن وقود صواريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 04:33 مساءً - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مصدر على صلة مقربة بالحرس الثوري الإيراني أن الانفجار الضخم الذي هز ميناء رجائي جنوب إيران يوم السبت، نجم عن انفجار مادة بيركلورات الصوديوم، وهي عنصر أساسي في الوقود الصلب للصواريخ.

وقد خلف الانفجار الهائل 25 قتيلًا وأكثر من 1100 جريح حسب الإعلانات المحلية، كما أدى إلى نشوب حريق هائل في أهم مركز للاستيراد في إيران.

وقد تسبب الانفجار الذي وقع في أكبر ميناء شحن إيراني وأكثرها أهمية في اندلاع حريق واسع النطاق ألحق دمار بالمناطق المجاورة. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية حالة التأهب القصوى في المحافظة، محذرة من وجود ملوثات سامة في الهواء، ونصحت السكان بالبقاء في منازلهم.

يتمتع ميناء الشهيد رجائي بموقع استراتيجي في بندر عباس جنوب إيران، على امتداد مضيق هرمز، وبحلول صباح الأحد تم السيطرة على الجزء الأكبر من الحريق بينما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد النسبة المتبقية التي تقدر بـ 20%.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد نقلت عن مسؤول قوله إن الانفجار من المرجح أنه ناجم عن حاويات مواد كيميائية، دون تحديد نوعها أو سبب انفجارها، في حين لم تشر السلطات الإيرانية إلى عمل تخريبي أو هجوم متعمد.