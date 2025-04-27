نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حماس تستنكر تعيين حسين الشيخ نائبًا لعباس وتعتبره خضوعًا لضغوط خارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكرت حركة حماس، اليوم الأحد، قرار تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واعتبرت أن هذه الخطوة جاءت "استجابة لضغوط وإملاءات خارجية".

وقالت الحركة في بيان لها إن المصادقة على تعيين الشيخ تمثل "تكريسًا لنهج التفرد والإقصاء، بعيدًا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن هذا القرار "يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على تعطيل مؤسساتها، بدلًا من أن تكون إطارًا جامعًا للنضال الوطني الفلسطيني".

ودعت حماس إلى ضرورة "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية بعيدًا عن أي إملاءات أو وصاية خارجية"، حسب البيان.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أعلنت أمس تعيين حسين الشيخ في المنصب، في خطوة لاقت ترحيبًا من عدة دول عربية. يذكر أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لا تنتميان لمنظمة التحرير، وقد واجهت حماس سابقًا اتهامات بمحاولة تشكيل بديل عن المنظمة التي تعتبرها السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.