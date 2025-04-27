اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية جزر القمر

أحمد جودة - القاهرة - لبحث العلاقات الثنائية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، مع محمد مباي، وزير خارجية جزر القمر، أمس السبت ٢٦ أبريل ٢٠٢٥.

شدد الوزير عبد العاطي، على التزام مصر الثابت بدعم الأشقاء في جزر القمر، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، معربًا عن استعداد مصر لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بدعم جهود التنمية في الدول الشقيقة في القارة الأفريقية.

وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم، والصحة، وبناء القدرات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات جديدة تخدم المصالح المشتركة.

كما تناول الاتصال، عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات في البحر الأحمر، فضلًا عن التنسيق في إطار الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يخدم المصالح المشتركة فى العديد من الملفات.

من جانبه، أعرب وزير خارجية جزر القمر، عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في دعم قضايا القارة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، والاستفادة من الخبرات المصرية في دعم برامج التنمية الوطنية في جزر القمر.