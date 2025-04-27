وداعًا لأيقونة الإنسانية.. الأرجنتين تودع البابا فرنسيس في مراسم مؤثرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 01:27 مساءً - قامت الارجنتين اليوم بتوديع البابا فرنسيس في احتفال مؤثر بكاتدرائية بوينس آيرس، حيث حضر إلى هذا الاحتفال آلاف المعزين بما فيهم مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، وهذا في تكريم البابا الذي اشتهر بأنه متفاني في خدمة الضعفاء ونهجه التحويلي في التعامل مع القضايا الإنسانية.

كما شارك عمدة المدينة "خورخي ماكري" وأمين العلاقات الدولية "فولفيو بومبيو" ورئيسة مجلس الأطفال والمراهقين فيكتوريا موراليس جاليري بالجنازة التي تم إقامتها في الفاتيكان.

وبالحديث عن التكريم، قام نادي سان لورينزو دي الماجرو، الذي كان يشجعه البابا فرانسيس باقامة حدث خاص في أول مباراة بعد الوفاة، وقام كافة اللاعبين بارتداء قميص يحمل صورة البابا وغطى صورته في الملعب، بجانب اضافة تمثال بالحجم الطبيعي.

وعلى الرغم من أنه زار ما يزيد عن 60 دولة في فترة بابويه، إلا أن البابا لم يقم بزيارة وطنه الأرجنتيني، إلا أن بعد الخبراء قاموا بترجيح أنه كان يخاف من استغلال زيارته لامور سياسية.