ترامب في أول 100 يوم.. مفاجآت وطوربيدات قادمة تقلب الموازين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 01:27 مساءً - في واحد من أحاديث مسؤولي البيت الأبيض، قاموا بالتأكيد على أن الرئيس دونالد ترامب سيقوم بتسليط الضوء على الإنجازات في أول 100 يوم له في منصبه.

وقد قامت إدارته بعمل عدد كبير من الإصلاحات في السياسة الداخلية والخارجية، وقد أقر عدد من المسؤولين أن ترامب مازال يمتلك طوربيدات في جعبته مما يدل على قرارات جديدة قادمة ستقوم بتشكيل مفاجأة للجميع.

منذ أن تولى ترامب منصبة في يوم 20 يناير، وقد قام بفرض عدة تغييرات جذرية بداية من الرسوم الجمركية التي غيرت الاقتصاد العالمي وقامت بتقليص حجم الحكومة الاتحادية، واستهدفت سياساته قضايا اجتماعية حساسة مثل حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، بجانب إلغاء برامج التنوع بالحكومة.

وخلال الأسبوع الحالي، من المقرر أن يشارك ترامب في التجمع الجماهيري بولاية ميشيغان من أجل الاحتفال بأول 100 يوم من الحكم، وسيقوم بعرض رؤيته الاقتصادية التي تتمثل في طرد كافة المهاجرين الغير شرعيين والقيام بخفض البيروقراطية الحكومية.

وعلى الرغم من إشادة كافة المسؤولين بجهوده السريعة، إلا أن المنتقدين يرون أن تلك السياسات أضرت بحقوق الأساسية، وبجانب هذا أظهرت التوقعات أن ترامب يواصل الهجوم على البيروقراطية الأمريكية والمحاكم، بجانب السعي لإبرام اتفاقات تجارية في وقت مازال التوصل إلى صفقة تجارية أمر غير واضح.