حادث مروع في فانكوفر.. سيارة تدهس حشدًا خلال احتفال شعبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 12:32 مساءً - شهدت مدينة فانكوفر الكندية، مساء السبت، حادث دهس مروع أثناء احتفالات الجالية الفلبينية بيوم "لابو لابو" حيث اقتحمت سيارة حشدًا من المشاركين في المهرجان.

وأظهرت تسجيلات مصورة من موقع الحادث عددًا من الضحايا ملقين على الأرض بإصابات بالغة، فيما ظهر آخرون تحت عجلات السيارة، بينما كان المسعفون يحاولون تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي لهم في مشهد مأساوي.

وأعلنت شرطة فانكوفر أنها تمكنت من توقيف سائق السيارة في موقع الحادث، مشيرة إلى أن مقطع فيديو وثق لحظة القبض عليه وسط حالة من الذعر والصدمة بين الحاضرين.