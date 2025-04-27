انفجار مدوٍ يهز ميناء بندر عباس.. وأمبري تكشف السبب الحقيقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 12:32 مساءً - أفادت شركة "أمبري" البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، أن الانفجار العنيف الذي وقع بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران، كان نتيجة "سوء التعامل مع شحنة وقود صلب مخصص للصواريخ الباليستية".

ولقد نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إيران عن هيئة الجمارك، أن الانفجار "يُرجح أنه ناتج عن تخزين مواد خطرة وكيماوية" داخل منطقة الميناء، دون الإشارة المباشرة إلى أي شحنات عسكرية.

خسائر بشرية فادحة ووفق آخر تحديث بثه التلفزيون الإيراني، أسفر الانفجار عن مقتل 18 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين، مما يجعل الحادث واحدًا من أكثر الكوارث دموية في ميناء يعد شريانًا رئيسيًا للتجارة الإيرانية.