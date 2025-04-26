نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ 7 أكتوبر.. 51495 شهًيدًا في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت، إن حصيلة القصف الإسرائيلي، ارتفعت إلى 51495 قتيلًا، و117524 جريحًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحة غزة، في بيان صحافي نشرته اليوم: "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس الماضي بلغت 2111 شهيدا و5483 إصابة". وأضافت "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 56 شهيدًا و108 إصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضافت الوزارة "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".