نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس لتعيين حسين الشيخ، نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن "ترشيح الشيخ جاء من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 أبريل 2025 في دورته 32، وبناء على الصلاحيات المخولة له".

وأفادت بأن "اللجنة التنفيذية صادقت في جلستها المنعقدة اليوم على الترشيح المقدم من سيادة الرئيس لتعيين السيد حسين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".

والخميس الماضي، وافق المجلس المركزي الفلسطيني "بالأغلبية الساحقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين".

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.