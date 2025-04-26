تينا براون تفجرها.. هاري يشتاق بدوره كأمير وميغان وراء الجشع المالي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - كشفت الصحافية الأمريكية تينا براون أقرب الأصدقاء إلى الراحلة الأميرة ديانا بأن الأمير هاري يفتقد إلى حياته السابقة كأمير، فهو كان يتقن دورة في حياة العائلة المالكة.

كما أقرت بأن هاري وميغان أصبحا يشبهون سياح كوارث، وقد أقرت بأن هاري في بداية حياته مع العائلة المالكة كان يرى بأن الحياه رتيبه في القصر ومقيدة، ولكن بعد عدة سنوات من ابتعادة عنها أصبح يشعر بالحنين إليها ولدورة الذي كان يعيشة سابقًا.

ظهور هاري وميغان أصبح قليل عن أي وقت سابق، ونشاطهم أقرب الى الظهور في الكوارث فقط، وقامت بالاستشهاد بظهورهم أثناء زيارتهم لضحايا الحريق بلوس آنجلوس خلال يناير الماضي، وأقرت أن هاري كان سابقًا يعاني من هذا التحول، ولكنه إلى الآن مازال ملتزم بمساندة زوجته.

وعلقت براون على كتاب سبير الذي نشرة هاري وإنه بمثابة أسرار عائلية وكان السبب في إغلاق الأبواب إمام كافة الأمور التي كان من الممكن أن تساعد في إنهاء الخلاف بين شقيقة الأمير ويليام، وقالت أن الدافع وراء اصدار هذا الكتاب مادي للغاية.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الانتقادات إلا أن الزوجين استمروا في النشاط الخيري، وافتتحوا معرض في نيويورك يحمل اسم شاشة مفقودة، وهذا تكريمًا للأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب الأذى الإلكتروني في أحد المبادرات الإنسانية من مؤسسة أرتشيل.