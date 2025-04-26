مع تواصل حرب الإبادة الجماعية .. عشرات الشهداء فـي قصف الاحتلال للنازحين بغزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت الاحتلال «الإسرائيلي» حرب الإبادة الجماعية ضد الشَّعب الفلسطيني حيث قصفت طائراته مختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً عشرات الشهداء والجرحى. وعادت طائرات الاحتلال لاستهداف مراكز النزوح بمدينة غزَّة واستهدفت هذه المرة خيام النازحين بمدرسة يافا بحي التفاح شرق مدينة غزَّة، وأعلن الدفاع المدني أنه انتشل عشرة شهداء وعددًا كبيرًا من المصابين من المدرسة. كما طالب الدفاع المدني العالم لمساعدته بالتدخل للوصول إلى منازل في نفس الحي ضمن ما يسميها الاحتلال مناطق خطرة. وقال إنه وصلته نداءات استغاثة من فلسطينيين تحت الأنقاض لا يستطيع الوصول إليهم. واصيب ثمانية فلسطينيين جرَّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شعبان في شارع غزَّة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزَّة. وواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي على حي الشجاعية وحي الزيتون بغزَّة. واستشهد فلسطيني واصيب خمسة بقصف خيمة في محيط مدينة أصداء شمالي خان يونس. وأسفر قصف خيمة في حي الفجم ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس عن خمس إصابات. كما أدَّى قصف خيمة في محيط بنك فلسطين ببلدة بني سهيلا إلى استشهاد الفلسطيني بلال سعد بركة ستة وجرحى. وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية برفح جنوب القطاع. سياسيًّا كشف مصدر مطلع في حركة حماس أن الحركة ستقدم مقترحًا في اجتماع يعقد في القاهرة يتضمن خمسة بنود، بينها صفقة شاملة وهدنة طويلة تصل إلى خمس سنوات مع طلب ضمانات إقليمية ودولية. ويتضمن الاتفاق صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين، صفقة واحدة (ضربة واحدة) وفق الآليَّات والأوقات التي يتم الاتفاق عليها ـ جميع المحتجزين «الإسرائيليين» مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مقابل وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من القطاع، وإعادة تأهيل القطاع، ورفع الحصار. وموافقة حماس على وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات مع ضمانات إقليمية ودولية. وعند التوصل إلى اتفاق الإطار، فإن الوضع سيعود إلى ما كان عليه في 2 مارس 2025، مع وقف العمليات العسكرية، وانسحاب الجيش «الإسرائيلي» إلى المناطق التي كانت موجودة فيها بموجب الاتفاق الموقع في يناير 2025، وإدخال المساعدات وفقًا للبروتوكول الإنساني.