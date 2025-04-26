سلطنة عمان تدين وتعرب عن خالص تعازيها للحكومة والشعب الهندي

- الهند: هجوم دموي على سائحين وتعزيز الإجراءات الأمنية

مسقط ـ عواصم ـ وكالات: أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف سُياحًا في باهالجام في جامو وكشمير بجمهورية الهند الصديقة، معبرةً عن خالص تعازيها للحكومة والشعب الهندي الصديق ولذوي الضحايا، وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين. وأكَّدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس على موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب مهما كانت مُسبِّباته ودوافعه. في الهند تم تعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء كشمير بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا، معظمهم من السياح، في الوقت الذي بدأت فيه القوات الهندية عملية لمطاردة مرتكبي أحد أعنف الهجمات التي شهدتها منطقة الهيمالايا المضطربة. ومع بدء المحققين تحقيقاتهم بشأن الهجوم، أغلقت العديد من المتاجر والمصالح التجارية في كشمير أبوابها، احتجاجًا على سقوط القتلى، في استجابة للدعوة التي وجهتها أحزاب دينية وأخرى سياسية في المنطقة. وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الشُّرطة والجيش المسلحين في أنحاء المنطقة، وأقاموا نقاط تفتيش إضافية، حيث أفادت التقارير بأنهم قاموا بتفتيش السيارات، وفي بعض المناطق استدعوا مسلحين سابقين إلى مراكز الشُّرطة لاستجوابهم. ووصفت الشرطة الهجوم بأنَّه «إرهابي»، وحملت مسؤوليته للمسلحين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي.