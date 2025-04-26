نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تنشر مشاهد لعملية إنقاذ أسرى في نفق قصفه الجيش الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد توثق عملية إنقاذ أسرى في نفق قصفه الجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان: "عملية إنقاذ أسرى صهاينة من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل عدة أيام".

وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن انتشال 4 قتلى وعدد من المصابين من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي مباشر في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأكدت المصادر أن نحو 30 مواطنا لا يزالون في عداد المفقودين تحت ركام المنزل، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج 5 قتلى و5 مصابين حتى الآن.